Будут ли дополнительные выходные на Рождественские и Новогодние праздники – стали известны детали

Все дополнительные выходные и нерабочие дни отменяются на период действия военного положения.

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Приближаются новогодние и рождественские праздники, во время которых украинцы получают дополнительные дни отдыха. Однако в связи с действием военного положения в Украине все дополнительные выходные и нерабочие дни отменяются.

В частности, ст. 6 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлено правила на период действия военного положения, а именно приостановлено действие ст. 71-73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.

Следовательно, понедельники 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год) будут обычными рабочими днями.

Однако в частных компаниях работодатели могут предоставить дополнительные дни отдыха по собственному усмотрению.

Напомним, что День Святого Николая перенесли на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря. Когда будем ныне отмечать христианские праздники – обновленный календарь.

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