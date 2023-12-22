Будут ли дополнительные выходные на Рождественские и Новогодние праздники – стали известны детали

Приближаются новогодние и рождественские праздники, во время которых украинцы получают дополнительные дни отдыха. Однако в связи с действием военного положения в Украине все дополнительные выходные и нерабочие дни отменяются.
В частности, ст. 6 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлено правила на период действия военного положения, а именно приостановлено действие ст. 71-73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.
Следовательно, понедельники 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год) будут обычными рабочими днями.
Однако в частных компаниях работодатели могут предоставить дополнительные дни отдыха по собственному усмотрению.
Напомним, что День Святого Николая перенесли на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря. Когда будем ныне отмечать христианские праздники – обновленный календарь.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.