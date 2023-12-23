Какие документы об уплате ЕСВ работодатели должны подавать банкам: объяснение налоговой

Какие документы работодатели – предприятия УТОГ (УТОС), организации лиц с инвалидностью, дипломатические представительства, консульские учреждения, резиденты Дія Сіті предоставляют для получения средств для выплаты заработной платы.

В Государственной налоговой службе разъяснили, какие документы об уплате единого социального взноса должны представлять банкам работодатели.

Так, в соответствии с абзацем первым ч. 2 ст. 24 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VІ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями банки, небанковские предоставлятели платежных услуг принимают от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, платежные инструкции на выдачу (перечисление) средств для выплаты заработной платы, на которые в соответствии с Законом №2464 начисляется единый взнос, и осуществляют выдачу (перечисление) указанных средств только при одновременном предоставлении плательщиком платежных инструкций о перечислении средств для уплаты соответствующих сумм единого взноса или документов, подтверждающих фактическую уплату таких сумм, в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую политику, по согласованию с Национальным банком Украины и центральными органами исполнительной власти, обеспечивающими формирование государственной политики в сферах труда, трудовых отношений и занятости населения, социальной защиты населения.

Согласно п. 1 Порядка принятия поставщиками платежных услуг на выполнение платежных инструкций на выплату заработной платы, утвержденного приказом Минфина от 16.09.2022 №291 с изменениями и дополнениями, обслуживающий поставщик платежных услуг – поставщик платежных услуг по обслуживанию счета. 1 Закона Украины от 30.06.2021 №1591-ІХ «О платежных услугах» с изменениями и дополнениями.

При этом п. 2 Порядка определено, что Порядок не применяется:

предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций лиц с инвалидностью, в частности, обществ УТОГ и УТОС, где количество лиц с инвалидностью составляет не менее 50 проц. общей численности работников, и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц с инвалидностью составляет не менее 25 проц. суммы затрат на оплату труда;

предприятий и организаций общественных организаций лиц с инвалидностью, в которых количество лиц с инвалидностью составляет не менее 50 проц. общей численности работников, и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц с инвалидностью составляет не менее 25 проц. суммы затрат на оплату труда;

дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, филиалов, представительств и других обособленных подразделений иностранных предприятий, учреждений и организаций (в том числе международных), расположенных на территории Украины;

бюджетных учреждений, которые находятся в казначейском обслуживании Казначействе, как и Пенсионного фонда Украины и его территориальных органов согласно п. 12 разд. XV «Заключительные положения» Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями и дополнениями;

резидентов Дія Сіті в понимании положений Закона Украины 15.07.2021 №1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» с изменениями и дополнениями.

Информация, подтверждающая статус предприятия, учреждения и организации из указанного перечня или его изменение, направляется/представляется обслуживающему передатчику платежных услуг в электронной или бумажной форме.

Информация, подтверждающая статус предприятий УТОГ, УТОС, организаций лиц с инвалидностью, дипломатических представительств, бюджетных, консульских учреждений, резидентов Дія Сіті содержится, в частности, в положении об органе, учреждении или организации; в уставе органа, учреждения или организации; в решении о создании; справке (извлечении) из ЕГРПОУ; письме вышестоящей организации (например, информация Министерства цифровой трансформации Украины о соответствии резидентов Дія Сіті требованиям Закона №1667, в частности относительно включения/исключения налогоплательщиков в/из реестра Дія Сіті) и т.д.

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