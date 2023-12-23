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  1. В Україні

Які документи про сплату ЄСВ роботодавці мають подавати банкам: пояснення податкової

14:42, 23 грудня 2023
Які документи роботодавці – підприємства УТОГ (УТОС), організації осіб з інвалідністю, дипломатичні представництва, консульські установи, резиденти Дія Сіті надають для отримання коштів для виплати заробітної плати.
Які документи про сплату ЄСВ роботодавці мають подавати банкам: пояснення податкової
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У Державній податковій службі роз’яснили, які документи про сплату єдиного соціального внеску мають подавати банкам роботодавці.

Так, відповідно до абзацу першого ч. 2 ст. 24 Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями банки, небанківські надавачі платіжних послуг приймають від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, платіжні інструкції на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону №2464 нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником платіжних інструкцій про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення.

Згідно з п. 1 Порядку прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Мінфіну від 16.09.2022 №291 із змінами та доповненнями, обслуговуючий надавач платіжних послуг – надавач платіжних послуг з обслуговування рахунку платника у розумінні ст. 1 Закону України від 30.06.2021 №1591-ІХ «Про платіжні послуги» із змінами та доповненнями.

При цьому п. 2 Порядку визначено, що Порядок не застосовується щодо:

  • підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де кількість осіб з інвалідністю становить не менше 50 відс. загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відс. суми витрат на оплату праці;
  • підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відс. загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відс. суми витрат на оплату праці;
  • дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;
  • бюджетних установ, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Казначействі, а також Пенсійного фонду України та його територіальних органів відповідно до п. 12 розд. XV «Прикінцеві положення» Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із змінами та доповненнями;
  • резидентів Дія Сіті в розумінні положень Закону України 15.07.2021 №1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» із змінами а доповненнями.

Інформація, що підтверджує статус підприємства, установи та організації із зазначеного переліку або його зміну, надсилається/подається до обслуговуючого надавача платіжних послуг в електронній або паперовій формі.

Інформація, що підтверджує статус підприємств УТОГ, УТОС, організацій осіб з інвалідністю, дипломатичних представництв, бюджетних, консульських установ, резидентів Дія Сіті міститься, зокрема, в положенні про орган, установу чи організацію; в статуті органу, установи чи організації; в рішенні про створення; довідці (витягу) з ЄДРПОУ; листі вищестоящої організації (наприклад, інформація Міністерства цифрової трансформації України про відповідність резидентів Дія Сіті вимогам Закону №1667, зокрема щодо включення/виключення платників податків до/з реєстру Дія Сіті) тощо.

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