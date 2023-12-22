В Укренерго планують створити додаток, який сповіщатиме людей про дефіцит електроенергії

Компанія хотіла б, аби сповіщення приходили людям на телефони.

В Укренерго шукають технічні можливості сповіщати людей про дефіцит потужності в енергосистемі. Зокрема, планують створити мобільний застосунок. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю LB.UA.

Так, на запитання, чи розглядає компанія ідею створити спеціальний застосунок, на кшталт того, що повідомляє про повітряну загрозу, Кудрицький відповів: «Ми над ним уже певний час працюємо».

Крім того, компанія публікує зведення про стан роботи енергосистеми на своїх офіційних сторінках у соцмережах у першій половині дня.

«Там ми завчасно попереджаємо, що сьогодні очікується дефіцит, просимо в цей день ощадливо користуватись електроприладами», - сказав Кудрицький.

Водночас компанія хотіла б, аби сповіщення приходили людям на телефони.

«Ми також думаємо над тим, щоб такі оголошення приєднати до якогось із популярних застосунків. Щоб такі оповіщення приходити на телефон конкретного споживача — це трохи складніше», - зазначив Кудрицький.

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