Мобілізація з 25 років, жінок — за бажанням: Безугла опублікувала законопроект про мобілізацію з опрацюванням зауважень Залужного

У Верховній Раді представили доопрацьований законопроєкт щодо змін правил мобілізації, військового обліку, проходження служби. У ньому враховано зауваження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Оновлену версію опублікувала депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
Законопроєктом пропонується знизити призовний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Місцеві органи влади будуть зобов'язані сприяти мобілізації.
Також планують обмежити права ухилянтів. На військовий облік мають ставати усі громадяни України віком 18-60 років. Крім того, планують запровадити військовий облік за кордоном.
Нові обов'язки громадян, згідно із законопроєктом:
- надавати дані про місце проживання (знаходження) роботодавцю;
- пройти медогляд під час мобілізації;
- самостійно з'явитись у ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних;
- постійно носити із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.
Зміни у правилах військової служби:
- мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти ніде, крім підготовки). За словами Безуглої, повністю заберуть можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;
- приберуть категорію «обмежено придатний»;
- можливість ув'язненим пройти військову службу під час мобілізації за бажанням.
Соціальний захист військових:
- відпустка 30 днів без поділу частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації);
- відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону тих, хто продовжує служити.
Варіанти вручення повістки:
- у ТЦК СП представниками ТЦК СП.
- за місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими.
- за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.
- у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.
За бажанням у законопроєкті пропонується мобілізувати жінок та осіб, звільнених із полону.
Відстрочка та право на звільнення:
- особи з інвалідністю 1-2 групи;
- ті, у кого троє і більше дітей;
- якщо двоє військових мають дитину, один з них може отримати відстрочку або звільнитися;
- якщо у сім'ї є дитина з інвалідністю;
- якщо в сім'ї повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає комусь відстрочка);
- піклувальники особи з інвалідністю 1-2 груп;
- вагітні жінки та жінки у декреті.
- чинні нардепи;
- дружини чи чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті.
Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):
- вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
- вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.
У законопроєкті також пропонується прибрати строкову службу та звільнити строковиків (перевести їх у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил).
Раніше ми писали, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації.
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