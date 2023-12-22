Мобілізація з 25 років, жінок — за бажанням: Безугла опублікувала законопроект про мобілізацію з опрацюванням зауважень Залужного

Місцеві органи влади будуть зобов'язані сприяти мобілізації, а права ухилянтів будуть обмежені.

У Верховній Раді представили доопрацьований законопроєкт щодо змін правил мобілізації, військового обліку, проходження служби. У ньому враховано зауваження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Оновлену версію опублікувала депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Законопроєктом пропонується знизити призовний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Місцеві органи влади будуть зобов'язані сприяти мобілізації.

Також планують обмежити права ухилянтів. На військовий облік мають ставати усі громадяни України віком 18-60 років. Крім того, планують запровадити військовий облік за кордоном.

Нові обов'язки громадян, згідно із законопроєктом:

надавати дані про місце проживання (знаходження) роботодавцю;

пройти медогляд під час мобілізації;

самостійно з'явитись у ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних;

постійно носити із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.

Зміни у правилах військової служби:

мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти ніде, крім підготовки). За словами Безуглої, повністю заберуть можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;

приберуть категорію «обмежено придатний»;

можливість ув'язненим пройти військову службу під час мобілізації за бажанням.

Соціальний захист військових:

відпустка 30 днів без поділу частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації);

відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону тих, хто продовжує служити.

Варіанти вручення повістки:

у ТЦК СП представниками ТЦК СП.

за місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими.

за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.

у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

За бажанням у законопроєкті пропонується мобілізувати жінок та осіб, звільнених із полону.

Відстрочка та право на звільнення:

особи з інвалідністю 1-2 групи;

ті, у кого троє і більше дітей;

якщо двоє військових мають дитину, один з них може отримати відстрочку або звільнитися;

якщо у сім'ї є дитина з інвалідністю;

якщо в сім'ї повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає комусь відстрочка);

піклувальники особи з інвалідністю 1-2 груп;

вагітні жінки та жінки у декреті.

чинні нардепи;

дружини чи чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті.

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):

вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

У законопроєкті також пропонується прибрати строкову службу та звільнити строковиків (перевести їх у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил).

Раніше ми писали, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.