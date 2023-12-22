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  1. В Україні

Мобілізація з 25 років, жінок — за бажанням: Безугла опублікувала законопроект про мобілізацію з опрацюванням зауважень Залужного

13:59, 22 грудня 2023
Місцеві органи влади будуть зобов'язані сприяти мобілізації, а права ухилянтів будуть обмежені.
Мобілізація з 25 років, жінок — за бажанням: Безугла опублікувала законопроект про мобілізацію з опрацюванням зауважень Залужного
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У Верховній Раді представили доопрацьований законопроєкт щодо змін правил мобілізації, військового обліку, проходження служби. У ньому враховано зауваження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Оновлену версію опублікувала  депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Законопроєктом пропонується знизити призовний вік для мобілізації з 27 до 25 років. Місцеві органи влади будуть зобов'язані сприяти мобілізації.

Також планують обмежити права ухилянтів. На військовий облік мають ставати усі громадяни України віком 18-60 років. Крім того, планують запровадити військовий облік за кордоном.

Нові обов'язки громадян, згідно із законопроєктом:

  • надавати дані про місце проживання (знаходження) роботодавцю;
  • пройти медогляд під час мобілізації;
  • самостійно з'явитись у ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних;
  • постійно носити із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.

Зміни у правилах військової служби:

  • мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти ніде, крім підготовки). За словами Безуглої, повністю заберуть можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт;
  • приберуть категорію «обмежено придатний»;
  • можливість ув'язненим пройти військову службу під час мобілізації за бажанням.

Соціальний захист військових:

  • відпустка 30 днів без поділу частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації);
  • відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону тих, хто продовжує служити.

Варіанти вручення повістки:

  • у ТЦК СП представниками ТЦК СП.
  • за місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими.
  • за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.
  • у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

За бажанням у законопроєкті пропонується мобілізувати жінок та осіб, звільнених із полону.

Відстрочка та право на звільнення:

  • особи з інвалідністю 1-2 групи;
  • ті, у кого троє і більше дітей;
  • якщо двоє військових мають дитину, один з них може отримати відстрочку або звільнитися;
  • якщо у сім'ї є дитина з інвалідністю;
  • якщо в сім'ї повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає комусь відстрочка);
  • піклувальники особи з інвалідністю 1-2 груп;
  • вагітні жінки та жінки у декреті.
  • чинні нардепи;
  • дружини чи чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти на фронті.

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):

  • вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
  • вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

У законопроєкті також пропонується прибрати строкову службу та звільнити строковиків (перевести їх у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил). 

Раніше ми писали, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації. 

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