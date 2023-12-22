ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків з урахуванням підвищення зарплат для працівників апаратів

ВРП передбачила перерозподіл видатків для підвищення рівня заробітної плати та забезпечення стимулюючих виплат для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами, Державною судовою адміністрацією України, територіальними управліннями ДСА України, іншими розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

Як повідомили у пресслужбі ВРП, таке рішення ухвалено за результатами розгляду пропозицій Державної судової адміністрації України.

З метою збереження кваліфікованих кадрів апаратів судів, органів та установ системи правосуддя передбачено перерозподіл видатків для підвищення рівня заробітної плати та забезпечення стимулюючих виплат для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів розрахунково в розмірі 70 %, для органів та установ системи правосуддя – 40 % від посадового окладу за січень – грудень 2023 року.

Як пояснили у ВРП, ці виплати будуть здійснені за рахунок понадпланових надходжень зі сплати судового збору, а також шляхом перерозподілу видатків державного бюджету з видатків «Суддівська винагорода» на «Заробітну плату».

Для визначення рівня стимулюючих виплат ДСА України запропонувала критерії, розроблені з огляду на навантаження, взявши до уваги середню кількість справ на одного працівника апарату суду. У цьому рейтингу 207 судів із 595, що здійснюють правосуддя.

Крім цього, перерозподіл видатків дасть можливість придбати комп’ютерне обладнання. Кількість персональних комп’ютерів / ноутбуків визначена за результатами дослідження технічного стану цієї техніки в судах.

Шляхом перерозподілу видатків буде забезпечена виплата суддівської винагороди та нарахування на оплату праці з метою забезпечення виплати компенсації за невикористані дні відпустки та вихідної допомоги при звільненні суддів.

Перерозподіл видатків також дасть змогу придбати канцелярські та господарські товари, здійснити оплату добових та проживання відряджених суддів, компенсувати витрати на поховання й увічнення пам’яті суддів та виплатити одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності співробітників Служби судової охорони, а також виплатити винагороду присяжним.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що у ДСА розповіли, яку заробітну плату отримають працівники апаратів місцевих та апеляційних судів напередодні новорічних свят.

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