До власності громади Києва передано трикімнатну квартиру вартістю в понад 3 млн гривень

Прокуратура відстояла в суді визнання помешкання відумерлою спадщиною та передачі її власності місцевої громади.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

До власності місцевої громади передали квартири на вулиці Довнар-Запольського, оціненої у понад 3 мільйони гривень, до власності місцевої громади. Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва успішно відстояли в суді житло, що належало до відумерлої спадщини. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Померлий власник квартири, киянин без спадкоємців, після своєї смерті залишив житло, яке мало перейти до комунальної власності відповідно до закону про відумерлу спадщину.

Прокуратура, діючи в інтересах громади, подала позов до суду, щоб визнати квартиру відумерлою спадщиною та передати її до комунальної власності.

Завдяки ретельному зібранню доказів і наполегливості прокурорів, Шевченківський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури і задовольнив позов у повному обсязі, забезпечивши передачу цієї нерухомості до власності громади.

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