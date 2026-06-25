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Єдиний податок безстроковий, але не назавжди – коли можуть анулювати статус

14:28, 25 червня 2026
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Підстави для виключення з реєстру охоплюють як добровільну відмову, так і порушення вимог спрощеної системи оподаткування.
Єдиний податок безстроковий, але не назавжди – коли можуть анулювати статус
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Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою. Водночас Податковий кодекс України передбачає випадки, коли така реєстрація може бути анульована за рішенням контролюючого органу шляхом виключення з Реєстру платників єдиного податку, нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

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Підстави для анулювання визначені пунктом 299.10 статті 299 Податкового кодексу України.

Однією з причин є добровільна відмова від спрощеної системи оподаткування. У такому разі платник подає відповідну заяву про перехід на загальну систему оподаткування, а реєстрація анулюється в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву.

Підставою для виключення з Реєстру також є припинення діяльності. Йдеться про державну реєстрацію припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. У разі смерті ФОП реєстрація платника єдиного податку анулюється з дати смерті такої особи.

Окрему групу підстав становлять порушення вимог перебування на спрощеній системі оподаткування, визначених статтею 298 ПКУ. Серед них — перевищення встановленого обсягу доходу, здійснення заборонених видів діяльності, використання недозволених способів розрахунків, перевищення допустимої кількості працівників для відповідної групи, а також інші порушення вимог глави 1 розділу XIV ПКУ.

Для платників четвертої групи діють додаткові умови. Реєстрація анулюється у разі, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва за звітний рік становить менше 75 відсотків або не подано передбачену податкову звітність.

Підставою для втрати права на спрощену систему також є набуття статусу резидента Дія Сіті. У цьому випадку анулювання реєстрації відбувається в останній день кварталу, в якому отримано відповідний статус.

Для платників третьої групи, які мають статус е-резидента, підставою для анулювання є втрата цього статусу.

Окремо з 2025 року передбачено анулювання реєстрації у разі застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції» щодо самого платника або його засновників, учасників чи кінцевих бенефіціарних власників. Для платників першої та другої груп анулювання відбувається в останній день місяця, у якому прийнято відповідне рішення, для третьої та четвертої груп — в останній день кварталу.

У ДПС також наголошують, що для збереження статусу платника єдиного податку необхідно контролювати обсяг доходів, дотримуватися дозволених видів діяльності та способів розрахунків, своєчасно подавати звітність, дотримуватися вимог щодо кількості працівників і відстежувати зміни законодавства.

У податковій підкреслюють, що спрощена система оподаткування забезпечує спрощений облік і звітність, однак її застосування можливе лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу України.

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податкова ДПС

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