У Верховному Суді почали закривати «мертві справи», що тягнуться понад 15 років

У КГС ВС почали застосовувати поняття «покинуті справи» для закриття проваджень.

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У Верховному Суді відбулася зустріч із делегацією Секретаріату Ради Європи на чолі з Директором з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Ові.

Під час обговорення сторони зосередилися на ключових питаннях виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо України. Зокрема, йшлося про незалежність судової влади, надмірну тривалість судових проваджень, а також особливості перегляду справ національним Верховним Судом після ухвалення рішень ЄСПЛ.

У межах зустрічі сторони зосередилися на обговоренні системних проблем, об’єднаних у групах справ:

«Меріт / Світлана Науменко проти України» (надмірна тривалість розгляду справ у судах);

«Денісов / Головчук проти України» (незалежність судової влади);

«Алахвердян проти України» (поновлення та повторний розгляд справ після рішення ЄСПЛ);

«Ігнатов / Корнейкова проти України» (умови тримання під вартою, які не відповідають конвенційним вимогам).

Під час обговорення голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач акцентувала, що війна – це не причина знижувати стандарти судочинства, тож господарські суди продовжують розглядати справи, зокрема за допомогою систем відеоконференцзв’язку, дистанційних слухань, електронних кабінетів тощо. Водночас, вказує вона, це не означає, що проблематика надмірної тривалості проваджень вирішена. Відтак, Верховний Суд не лишається осторонь застосування заходів як індивідуального, так і загального характеру для усунення вад, констатованих ЄСПЛ, наприклад, у справі «Фесенко проти України». Зокрема, судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС почала застосовувати поняття «мертві / покинуті справи», що дає можливість закрити справи, розгляд яких триває понад півтора десятка років і які, вочевидь, уже не становлять інтересу для сторін і не мають ефекту для економіки країни.

Загалом Верховний Суд працює над розробленням і вжиттям заходів для дотримання розумних строків розгляду справ, які можна реалізувати за допомогою вже наявних інструментів, без внесення змін до законодавства.

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