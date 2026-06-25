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В Верховном Суде начали закрывать «мертвые дела», которые тянутся более 15 лет

11:29, 25 июня 2026
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В КХС ВС начали применять понятие «оставленные дела» для закрытия производств.
В Верховном Суде начали закрывать «мертвые дела», которые тянутся более 15 лет
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В Верховном Суде состоялась встреча с делегацией Секретариата Совета Европы во главе с Директором по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Клер Ови.

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Во время обсуждения стороны сосредоточились на ключевых вопросах исполнения решений Европейского суда по правам человека в отношении Украины. В частности, речь шла о независимости судебной власти, чрезмерной длительности судебных производств, а также особенностях пересмотра дел национальным Верховным Судом после принятия решений ЕСПЧ.

В рамках встречи стороны сосредоточились на обсуждении системных проблем, объединенных в группах дел:

  • «Мерит / Светлана Науменко против Украины» (чрезмерная длительность рассмотрения дел в судах);
  • «Денисов / Головчук против Украины» (независимость судебной власти);
  • «Алахвердян против Украины» (возобновление и повторное рассмотрение дел после решения ЕСПЧ);
  • «Игнатов / Корнейкова против Украины» (условия содержания под стражей, не соответствующие конвенционным требованиям).

Во время обсуждения председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач акцентировала внимание на том, что война — это не причина снижать стандарты судопроизводства, поэтому хозяйственные суды продолжают рассматривать дела, в частности с помощью систем видеоконференцсвязи, дистанционных слушаний, электронных кабинетов и т. п. В то же время, указывает она, это не означает, что проблема чрезмерной длительности производств решена. Поэтому Верховный Суд не остается в стороне от применения мер как индивидуального, так и общего характера для устранения недостатков, констатированных ЕСПЧ, например, по делу «Фесенко против Украины». В частности, судебная палата по рассмотрению дел о банкротстве КХС ВС начала применять понятие «мертвые / оставленные дела», что дает возможность закрыть дела, рассмотрение которых продолжается более полутора десятков лет и которые, очевидно, уже не представляют интереса для сторон и не имеют эффекта для экономики страны.

В целом Верховный Суд работает над разработкой и принятием мер для соблюдения разумных сроков рассмотрения дел, которые можно реализовать с помощью уже имеющихся инструментов, без внесения изменений в законодательство.

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Верховный Суд ЕСПЧ хозяйственный спор хозяйственное дело КХС ВС

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