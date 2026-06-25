Игорь Дашутин объяснил, почему в КАС ВС уменьшают количество судей в коллегиях до трех

В Верховном Суде обсудили исполнение решений ЕСПЧ в отношении Украины и пути оптимизации сроков рассмотрения дел.

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В Верховном Суде состоялась встреча с делегацией Секретариата Совета Европы, посвященная исполнению решений Европейского суда по правам человека в отношении Украины, независимости судебной власти, длительности судебных производств и пересмотру дел Верховным Судом после принятия решений ЕСПЧ.

В рамках встречи стороны сосредоточились на обсуждении системных проблем, объединенных в группах дел:

«Мерит / Светлана Науменко против Украины» (чрезмерная длительность рассмотрения дел в судах);

«Денисов / Головчук против Украины» (независимость судебной власти);

«Алахвердян против Украины» (возобновление и повторное рассмотрение дел после решения ЕСПЧ);

«Игнатов / Корнейкова против Украины» (условия содержания под стражей, не соответствующие конвенционным требованиям).

В Верховном Суде подчеркнули, что для Украины исполнение решений ЕСПЧ — не просто международная обязанность, а критически важный компонент евроинтеграции, в частности в рамках переговорной главы 23 «Судебная власть и основополагающие права».

Среди причин, которые приводят к констатации ЕСПЧ нарушений украинскими судами конвенционных норм при рассмотрении дел, в ВС назвали кадровый голод в судах и длительные процедуры конкурсных отборов для заполнения вакантных должностей судей. Серьезным вызовом является и полномасштабная российская вооруженная агрессия, вследствие которой значительная часть судов уничтожена или повреждена, осложнены судебные процессы из-за угроз безопасности, применяются процедуры командирования судей из судов, расположенных на временно оккупированных территориях, что также увеличивает нагрузку на национальные суды.

На проблемы, возникающие именно в уголовной юрисдикции и влияющие на длительность рассмотрения производств, обратила внимание заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк. Первая проблема — злоупотребление процессуальными правами, особенно в производствах по коррупционным преступлениям. Этот сегмент требует регулирования на законодательном уровне, которое позволило бы минимизировать возможности злоупотребления процессуальными правами сторонами по делу.

В качестве одного из путей оптимизации сроков рассмотрения дел Наталья Антонюк также отметила возможность кассационного рассмотрения определенных дел в порядке письменного производства без явки участников, в том числе в уголовной юрисдикции. Она напомнила, что кассационная инстанция — это суд права, а не факта, поэтому во многих случаях суду кассационной инстанции для принятия решения достаточно документов, имеющихся в материалах производства. В рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права уже предложены соответствующие изменения в УПК Украины.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам оптимизации сроков судебного рассмотрения и внедрению инструментов, которые могут повысить эффективность судопроизводства.

Председатель Кассационного административного суда в составе ВС Игорь Дашутин поделился практикой применения письменного производства в административном процессе.

Он отметил, что, как правило, в делах достаточно материалов, чтобы разрешить их по существу в письменном производстве, поэтому такой формат является оптимальным.

Продолжая, председатель КАС ВС рассказал об инициативе уменьшения количества судей в коллегиях с пяти до трех человек по делам, которые КАС ВС рассматривает как суд первой инстанции. По его мнению, такое изменение упростит организацию рассмотрения дел и сократит сроки их рассмотрения.

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