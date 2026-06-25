Ігор Дашутін пояснив, чому у КАС ВС зменшують кількість суддів у колегіях до трьох

У ВС обговорили виконання рішень ЄСПЛ щодо України та шляхи оптимізації строків розгляду справ.

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У Верховному Суді відбулася зустріч із делегацією Секретаріату Ради Європи, присвячена виконанню рішень Європейського суду з прав людини щодо України, незалежності судової влади, тривалості судових проваджень та перегляду справ ВС після ухвалення ЄСПЛ.

У межах зустрічі сторони зосередилися на обговоренні системних проблем, об’єднаних у групах справ:

«Меріт / Світлана Науменко проти України» (надмірна тривалість розгляду справ у судах);

«Денісов / Головчук проти України» (незалежність судової влади);

«Алахвердян проти України» (поновлення та повторний розгляд справ після рішення ЄСПЛ);

«Ігнатов / Корнейкова проти України» (умови тримання під вартою, які не відповідають конвенційним вимогам).

У Верховному Суді підкреслили, що для України виконання рішень ЄСПЛ – не просто міжнародний обов'язок, а критичний компонент євроінтеграції, зокрема в межах переговорного розділу 23 «Судова влада та основоположні права».

Серед причин, які призводять до констатації ЄСПЛ порушень українськими судами конвенційних норм при розгляді справ, у ВС назвали кадровий голод у судах і тривалі процедури конкурсних відборів на заповнення вакантних посад судів. Неабияким викликом є і повномасштабна російська збройна агресія, внаслідок якої значна частина судів знищена або пошкоджена, ускладнено судові процеси через безпекові загрози, застосовано процедури відрядження суддів із судів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, що також підвищує навантаження на національні суди.

На проблеми, які виникають саме в кримінальній юрисдикції і впливають на тривалість розгляду проваджень, звернула увагу заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк. Перша проблема – це зловживання процесуальними правами, особливо у провадженнях щодо корупційних злочинів. Цей сегмент потребує регулювання на законодавчому рівні, яке б дало змогу мінімізувати можливості зловживання процесуальними правами сторонами у справі.

Як про один зі шляхів оптимізації строків розгляду справ Наталія Антонюк зазначила й про можливість касаційного розгляду певних справ у порядку письмового провадження без явки учасників, у тому числі в кримінальній юрисдикції. Вона нагадала, що касаційна інстанція – це суд права, а не факту, тож у багатьох випадках суду касаційної інстанції для ухвалення рішення достатньо документів, які є в матеріалах провадження. У межах Дорожньої карти з питань верховенства права вже запропоновано відповідні зміни до КПК України.

Окрему увагу сторони приділили питанням оптимізації строків судового розгляду та впровадженню інструментів, що можуть підвищити ефективність судочинства.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ігор Дашутін поділився практикою застосування письмового провадження в адміністративному процесі.

Він зауважив, що зазвичай у справах достатньо матеріалів, щоб вирішити їх по суті в письмовому провадженні, тож такий формат є оптимальним.

Продовжуючи, голова КАС ВС розповів про ініціативу зменшення кількості суддів у колегіях з п’яти до трьох осіб у справах, які КАС ВС розглядає як суд першої інстанції. На його думку, така зміна спростить організацію розгляду справ і скоротить строки їх розгляду.

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