25 червня – яке сьогодні свято та головні події

25 червня в Україні відзначають День митника.

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25 червня відзначають День моряка, День митника України, Всесвітній день The Beatles, Всесвітній день вітіліго, а також Дні державності Республіки Словенія та Республіки Хорватія.

Цього дня в історії відбулися такі події:

У 1848 році, під час «Весни народів», у Галичині за рішенням Головної руської ради над Львівською ратушею було піднято синьо-жовтий стяг.

У 1939 році у Львові пройшли останні збори Наукового товариства імені Шевченка. Після приходу радянської влади у вересні діяльність НТШ була припинена, а на початку наступного року товариство та пов’язані з ним установи ліквідовані.

У 1991 році Словенія та Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

Також у 1991 році було ухвалено Закон України «Про митну справу в Україні».

У церковному календарі цього дня вшановують святу преподобномученицю Февронію. За переказами, вона жила за часів імператора Діоклетіана і виховувалася в монастирі в місті Сиваполі. Вона відмовилася зректися християнської віри попри жорстокі тортури та була страчена. Її подвиг став символом стійкості віри та духовної мужності.

Іменини 25 червня відзначають: Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

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