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Мінфін США виключив із санкційного списку низку громадян і компаній РФ – перелік

09:24, 25 червня 2026
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Рішення США включає виключення громадян РФ, суден і компаній без офіційних пояснень.
Мінфін США виключив із санкційного списку низку громадян і компаній РФ – перелік
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Міністерство фінансів США виключило з санкційних списків проти Росії сім громадян РФ, два російські судна та дві турецькі компанії. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

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Рішення стосується переліку осіб особливих категорій та заборонених осіб (SDN). Перебування у цьому списку передбачає замороження активів, заборону на використання доларової системи та повне обмеження ділових контактів із підсанкційними суб’єктами.

У Мінфіні США не уточнюють причин виключення цих осіб та компаній із санкційного переліку.

Серед громадян Росії, яких вилучено зі списку, зокрема:

  • Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, керівник холдингу «Інтеррос» і президент «Норільського нікелю»;
  • Герман Білоус — заступник голови правління АТ АКБ «Новікомбанк»;
  • Ірина Кремльова — член правління ПАТ Банк «ФК Открытие»;
  • Михайло Клюкін — член правління ПАТ «Совкомбанк»;
  • Віктор Ніколаєв — член правління ПАТ Банк «ФК Открытие»;
  • Надія Черкасова — член правління ПАТ Банк «ФК Открытие»;
  • Максим Смірнов — громадянин РФ.

Окрім цього, зі списку санкцій виключено два російські судна — «Геннадій Єгоров» і «В’ячеслав Аршинов».

Також обмеження знято з двох турецьких компаній: виробника ліфтів IDA Asansor, якого раніше пов’язували з обходом санкцій і постачанням продукції для російської оборонної промисловості, а також компанії DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

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США рф санкції Мінфін

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