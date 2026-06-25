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Минфин США исключил из санкционного списка ряд граждан и компаний РФ — перечень

09:24, 25 июня 2026
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Решение США предусматривает исключение граждан РФ, судов и компаний без официальных объяснений.
Минфин США исключил из санкционного списка ряд граждан и компаний РФ — перечень
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Министерство финансов США исключило из санкционных списков в отношении России семерых граждан РФ, два российских судна и две турецкие компании. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

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Решение касается списка лиц особых категорий и запрещённых лиц (SDN). Нахождение в этом списке влечёт за собой замораживание активов, запрет на использование долларовой системы и полное ограничение деловых контактов с субъектами, подпадающими под санкции.

В Минфине США не уточняют причин исключения этих лиц и компаний из санкционного списка.

Среди граждан России, исключенных из списка, в частности:

  • Иван Потанин — сын олигарха Владимира Потанина, руководитель холдинга «Интерросс» и президент «Норильского никеля»;
  • Герман Белоус — заместитель председателя правления АО АКБ «Новикомбанк»;
  • Ирина Кремлева — член правления ПАО «Банк «ФК Открытие»»;
  • Михаил Клюкин — член правления ПАО «Совкомбанк»;
  • Виктор Николаев — член правления ПАО «Банк «ФК Открытие»»;
  • Надежда Черкасова — член правления ПАО «Банк «ФК Открытие»;
  • Максим Смирнов — гражданин РФ.

Кроме того, из санкционного списка исключены два российских судна — «Геннадий Егоров» и «Вячеслав Аршинов».

Также ограничения сняты с двух турецких компаний: производителя лифтов IDA Asansor, которого ранее связывали с обходом санкций и поставками продукции для российской оборонной промышленности, а также компании DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.

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США рф санкции Минфин

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