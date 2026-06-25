Минфин США исключил из санкционного списка ряд граждан и компаний РФ — перечень
Министерство финансов США исключило из санкционных списков в отношении России семерых граждан РФ, два российских судна и две турецкие компании. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
Решение касается списка лиц особых категорий и запрещённых лиц (SDN). Нахождение в этом списке влечёт за собой замораживание активов, запрет на использование долларовой системы и полное ограничение деловых контактов с субъектами, подпадающими под санкции.
В Минфине США не уточняют причин исключения этих лиц и компаний из санкционного списка.
Среди граждан России, исключенных из списка, в частности:
- Иван Потанин — сын олигарха Владимира Потанина, руководитель холдинга «Интерросс» и президент «Норильского никеля»;
- Герман Белоус — заместитель председателя правления АО АКБ «Новикомбанк»;
- Ирина Кремлева — член правления ПАО «Банк «ФК Открытие»»;
- Михаил Клюкин — член правления ПАО «Совкомбанк»;
- Виктор Николаев — член правления ПАО «Банк «ФК Открытие»»;
- Надежда Черкасова — член правления ПАО «Банк «ФК Открытие»;
- Максим Смирнов — гражданин РФ.
Кроме того, из санкционного списка исключены два российских судна — «Геннадий Егоров» и «Вячеслав Аршинов».
Также ограничения сняты с двух турецких компаний: производителя лифтов IDA Asansor, которого ранее связывали с обходом санкций и поставками продукции для российской оборонной промышленности, а также компании DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI.
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