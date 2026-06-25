Кабмин продлил оцифровку трудовых книжек: что это означает для работников

Правительство дало поручение ПФУ.

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Кабинет Министров распоряжением от 17 июня 2026 года № 592-р поручил Пенсионному фонду Украины продолжить работу по внесению в реестр застрахованных лиц отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников.

Речь идет о наполнении Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования данными о трудовом стаже граждан.

В Пенсионном фонде отмечают, что органы ПФУ и далее продолжают принимать сканированные копии бумажных документов о трудовой деятельности для их оцифровки и формирования электронных трудовых книжек.

Подать сканированные документы через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины могут как работодатели, так и сами работники.

Электронная трудовая книжка, которая была введена в 2021 году, содержит цифровые данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях, касающихся трудовой деятельности.

Сведения до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая была основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и хранить информацию обо всех периодах трудовой деятельности человека в информационной системе Пенсионного фонда Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Пенсионном фонде подчеркивают, что бумажную трудовую книжку целесообразно хранить даже после ее оцифровки.

Отмечается, что в случае возникновения спорных или нестандартных ситуаций бумажная трудовая книжка и далее остается документом, подтверждающим трудовой стаж, и может быть использована для назначения или перерасчета пенсии либо социальных выплат. Особенно важно хранить документ в случаях, когда отдельные сведения еще не оцифрованы или требуют уточнения.

В то же время после завершения оцифровки именно электронная трудовая книжка станет основным источником информации о трудовой деятельности работника, тогда как бумажная будет выполнять функцию резервного документа для подтверждения или уточнения отдельных периодов стажа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что делать работникам, если трудовая книжка утеряна или осталась на временно оккупированной территории.

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