Кабмін продовжив оцифрування трудових книжок: що це означає для працівників

Уряд дав доручення ПФУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів розпорядженням від 17 червня 2026 року № 592-р доручив Пенсійному фонду України продовжити роботу з внесення до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників.

Йдеться про наповнення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування даними щодо трудового стажу громадян.

У Пенсійному фонді зазначають, що органи ПФУ і далі продовжують приймати скановані копії паперових документів про трудову діяльність для їх оцифрування та формування електронних трудових книжок.

Подати скановані документи через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можуть як роботодавці, так і самі працівники.

Електронна трудова книжка, яку було запроваджено у 2021 році, містить цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни щодо трудової діяльності.

Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.

Як писала «Судово-юридична газета», у Пенсійному фонді наголошують, що паперову трудову книжку доцільно зберігати навіть після її оцифрування.

Зазначається, що у разі виникнення спірних або нестандартних ситуацій паперова трудова книжка й надалі залишається документом, який підтверджує трудовий стаж, і може бути використана для призначення або перерахунку пенсії чи соціальних виплат. Особливо важливо зберігати документ у випадках, коли окремі відомості ще не оцифровані або потребують уточнення.

Водночас після завершення оцифрування саме електронна трудова книжка стане основним джерелом інформації про трудову діяльність працівника, тоді як паперова виконуватиме функцію резервного документа для підтвердження або уточнення окремих періодів стажу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що робити працівникам, якщо трудова книжка втрачена або залишилася на тимчасово окупованій території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.