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25 июня — какой сегодня праздник и главные события

09:42, 25 июня 2026
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25 июня в Украине отмечают День таможенника.
25 июня — какой сегодня праздник и главные события
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25 июня отмечаются День моряка, День таможенника Украины, Всемирный день The Beatles, Всемирный день витилиго, а также Дни государственности Республики Словения и Республики Хорватия.

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В этот день в истории произошли следующие события:

В 1848 году, во время «Весны народов», в Галичине по решению Главного русского совета над Львовской ратушей был поднят сине-желтый флаг.

В 1939 году во Львове прошло последнее собрание Научного общества имени Шевченко. После прихода советской власти в сентябре деятельность НОШ была приостановлена, а в начале следующего года общество и связанные с ним учреждения ликвидированы.

В 1991 году Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.

Также в 1991 году был принят Закон Украины «О таможенном деле в Украине».

В церковном календаре в этот день почитают святую преподобномученицу Февронию. По преданию, она жила во времена императора Диоклетиана и воспитывалась в монастыре в городе Сиваполе. Она отказалась отречься от христианской веры, несмотря на жестокие пытки, и была казнена. Её подвиг стал символом стойкости веры и духовного мужества.

Именины 25 июня отмечают: Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Фёдор, Ефросиния.

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