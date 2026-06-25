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Единый налог бессрочный, но не навсегда — когда могут аннулировать статус

14:28, 25 июня 2026
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Основания для исключения из реестра включают как добровольный отказ, так и нарушение требований упрощенной системы налогообложения.
Единый налог бессрочный, но не навсегда — когда могут аннулировать статус
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Регистрация в качестве плательщика единого налога является бессрочной. В то же время Налоговый кодекс Украины предусматривает случаи, когда такая регистрация может быть аннулирована по решению контролирующего органа путем исключения из Реестра плательщиков единого налога, напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

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Основания для аннулирования определены пунктом 299.10 статьи 299 Налогового кодекса Украины.

Одной из причин является добровольный отказ от упрощенной системы налогообложения. В таком случае плательщик подает соответствующее заявление о переходе на общую систему налогообложения, а регистрация аннулируется в последний день календарного квартала, в котором подано заявление.

Основанием для исключения из Реестра также является прекращение деятельности. Речь идет о государственной регистрации прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя. В случае смерти ФЛП регистрация плательщика единого налога аннулируется с даты смерти такого лица.

Отдельную группу оснований составляют нарушения требований пребывания на упрощенной системе налогообложения, определенных статьей 298 НКУ. Среди них — превышение установленного объема дохода, осуществление запрещенных видов деятельности, использование недопустимых способов расчетов, превышение допустимого количества работников для соответствующей группы, а также другие нарушения требований главы 1 раздела XIV НКУ.

Для плательщиков четвертой группы действуют дополнительные условия. Регистрация аннулируется в случае, если доля сельскохозяйственного товаропроизводства за отчетный год составляет менее 75 процентов или не представлена предусмотренная налоговая отчетность.

Основанием для утраты права на упрощенную систему также является приобретение статуса резидента Дия Сити. В этом случае аннулирование регистрации происходит в последний день квартала, в котором получен соответствующий статус.

Для плательщиков третьей группы, имеющих статус е-резидента, основанием для аннулирования является утрата этого статуса.

Отдельно с 2025 года предусмотрено аннулирование регистрации в случае применения санкций в соответствии с Законом Украины «О санкциях» в отношении самого плательщика или его учредителей, участников или конечных бенефициарных владельцев. Для плательщиков первой и второй групп аннулирование происходит в последний день месяца, в котором принято соответствующее решение, для третьей и четвертой групп — в последний день квартала.

В ГНС также отмечают, что для сохранения статуса плательщика единого налога необходимо контролировать объем доходов, придерживаться разрешенных видов деятельности и способов расчетов, своевременно подавать отчетность, соблюдать требования относительно количества работников и отслеживать изменения в законодательстве.

В налоговой службе подчеркивают, что упрощенная система налогообложения обеспечивает упрощенный учет и отчетность, однако ее применение возможно только при условии соблюдения требований Налогового кодекса Украины.

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налоговая ГНС

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