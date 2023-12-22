В собственность общины Киева передана трехкомнатная квартира стоимостью более 3 млн гривен

Прокуратура отстояла в суде признание квартиры выморочным наследством и передачи ее собственности местной общины.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В собственность местной общины передали квартиры на улице Довнар-Запольского, оцененной в более чем 3 миллиона гривен, в собственность местной общины. Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева успешно отстояли в суде жилье, принадлежавшее к выморочному наследству. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Умерший владелец квартиры, киевлянин без наследников, после своей смерти оставил жилье, которое должно было перейти в коммунальную собственность в соответствии с законом о выморочном наследстве.

Прокуратура, действуя в интересах общества, подала иск в суд, чтобы признать квартиру выморочным наследством и передать ее в коммунальную собственность.

Благодаря тщательному сбору доказательств и настойчивости прокуроров, Шевченковский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме, обеспечив передачу этой недвижимости в собственность общины.

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