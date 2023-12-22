НАПК назвало ТОП-20 самых распространенных коррупционных рисков в деятельности военно-врачебных комиссий

Специалисты проанализировали статистические данные областных ТЦК и СП о деятельности военно-врачебных комиссий с 2021 года по сентябрь 2023 года.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело стратегический анализ коррупционных рисков в деятельности военно-врачебных комиссий Вооруженных Сил Украины.

В исследовании были проанализированы статистические данные областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки относительно деятельности ВВК с 2021 года по сентябрь 2023 года.

Были выделены источники коррупционных рисков и идентифицирован топ-20 наиболее распространенных.

Специалистами были проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ВВК ВСУ, проработана информация о деятельности ВВК, полученная от Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Офиса Генерального прокурора, Государственного бюро расследований, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и проведены рабочие встречи с представителями профильных общественных организаций.

Результаты исследования отправят для соответствующего реагирования субъектам, ответственным за минимизацию/устранение коррупционных рисков, и Президенту Владимиру Зеленскому.

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