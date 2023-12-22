НАЗК назвало ТОП-20 найпоширеніших корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій

Фахівці проаналізовали статистичні дані обласних ТЦК та СП щодо діяльності військово-лікарських комісій з 2021 року до вересня 2023 року.

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Національне агентство з питань запобігання корупції провело стратегічний аналіз корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій Збройних Сил України.

У дослідженні було проаналізовано статистичні дані обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо діяльності ВЛК з 2021 року до вересня 2023 року.

Були виокремлені джерела корупційних ризиків та ідентифіковано топ-20 найпоширеніших.

Фахівцями було проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ВЛК ЗСУ, опрацьовано інформацію щодо діяльності ВЛК, отриману від Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та проведено робочі зустрічі з представниками профільних громадських організацій.

Результати дослідження відправлять для відповідного реагування суб’єктам, відповідальним за мінімізацію/усунення корупційних ризиків, та Президентові Володимиру Зеленському.

Як раніше ми писали, у МОЗ озвучили цифру сумнівних рішень МСЕК щодо чоловіків, непридатних до військової служби.

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