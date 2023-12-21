У МОЗ озвучили цифру сумнівних рішень МСЕК щодо чоловіків, непридатних до військової служби

Надалі цими рішеннями МСЕК стосовно «непридатних» до військової служби будуть займатися правоохоронці.

Рішення МСЕК щодо чоловіків, яким встановили інвалідність з початку війни вперше, перевірили. Як повідомили у МОЗ, на виконання рішень РНБО для перевірки роботи МСЕК у вересні було затверджено склад регіональних робочих груп, які проводили перехресну перевірку роботи комісій у регіонах.

За результатами проведеної роботи було виявлено низку проблемних питань. Загалом, повідомляють у МОЗ, із опрацьованих робочими групами 53,7 тис. медико-експертних справ чоловіків віком від 18 до 60 років, яким встановлено інвалідність вперше за період дії воєнного стану, відібрано для повторного огляду 781 справу.

Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.

«Нині опрацьовано понад 5,5 тис. медико-експертних справ. У 40 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 21 справі були переглянуті і скасовані. У 16 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності; у 5 випадках групу інвалідності було знято», - зазначають у МОЗ.

Також у Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що під час перевірок було виявлено і випадки фальсифікації документів, інформацію про що передано в правоохоронні органи. За результатами цього в окремих регіонах відбулась заміна складу комісії, винесення доган та навіть звільнення голови МСЕК.

Приміром, у роботі міжрайонної Вінницької МСЕК були виявлені сфальсифіковані виписки стаціонарного лікування. Діагнози були сформовані лікарем закладу охорони здоров’я без відповідної кваліфікаційної спеціальності, що призвело до необґрунтованого винесення рішення МСЕК. У зв’язку з цим було застосовано жорсткі адміністративні висновки, зокрема, склад комісії змінили та звільнили її голову. Також подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

А у ході перевірки рішень спеціалізованої МСЕК в Івано-Франківській області виявлено підроблені виписки про стаціонарне лікування. У лікарні розпочато кримінальну справу щодо медичної сестри ЛКК і підроблення певної документації. Про дані факти повідомлені правоохоронні органи, відкрито кримінальну справу щодо лікаря-психіатра Обласної психіатричної лікарні №1.

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