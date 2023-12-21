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У МОЗ озвучили цифру сумнівних рішень МСЕК щодо чоловіків, непридатних до військової служби

16:20, 21 грудня 2023
Надалі цими рішеннями МСЕК стосовно «непридатних» до військової служби будуть займатися правоохоронці.
У МОЗ озвучили цифру сумнівних рішень МСЕК щодо чоловіків, непридатних до військової служби
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Рішення МСЕК щодо чоловіків, яким встановили інвалідність з початку війни вперше, перевірили. Як повідомили у МОЗ, на виконання рішень РНБО для перевірки роботи МСЕК у вересні було затверджено склад регіональних робочих груп, які проводили перехресну перевірку роботи комісій у регіонах.

За результатами проведеної роботи було виявлено низку проблемних питань. Загалом, повідомляють у МОЗ, із опрацьованих робочими групами 53,7 тис. медико-експертних справ чоловіків віком від 18 до 60 років, яким встановлено інвалідність вперше за період дії воєнного стану, відібрано для повторного огляду 781 справу.

Окрім цього, триває взаємодія з правоохоронними органами в рамках розслідувань за кримінальними провадженнями.

«Нині опрацьовано понад 5,5 тис. медико-експертних справ. У 40 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 21 справі були переглянуті і скасовані. У 16 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності; у 5 випадках групу інвалідності було знято», - зазначають у МОЗ.

Також у Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що під час перевірок було виявлено і випадки фальсифікації документів, інформацію про що передано в правоохоронні органи. За результатами цього в окремих регіонах відбулась заміна складу комісії, винесення доган та навіть звільнення голови МСЕК.

Приміром, у роботі міжрайонної Вінницької МСЕК були виявлені сфальсифіковані виписки стаціонарного лікування. Діагнози були сформовані лікарем закладу охорони здоров’я без відповідної кваліфікаційної спеціальності, що призвело до необґрунтованого винесення рішення МСЕК. У зв’язку з цим було застосовано жорсткі адміністративні висновки, зокрема, склад комісії змінили та звільнили її голову. Також подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

А у ході перевірки рішень спеціалізованої МСЕК в Івано-Франківській області виявлено підроблені виписки про стаціонарне лікування. У лікарні розпочато кримінальну справу щодо медичної сестри ЛКК і підроблення певної документації. Про дані факти повідомлені правоохоронні органи, відкрито кримінальну справу щодо лікаря-психіатра Обласної психіатричної лікарні №1.

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