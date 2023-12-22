В Одесі судитимуть правоохоронців, які незаконно затримували людей та вибивали гроші

Вони незаконно затримували громадян під час отримання посилок з нібито наркотиками у поштових відділеннях та вимагали від них або їхніх родичів кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності.

В Одесі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 3 оперуповноважених одного з райуправлінь поліції та керівника поштового відділення, які організували схему заробітку на хабарях. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що без оформлення процесуальних документів вони затримували громадян під час отримання посилок з нібито наркотиками у поштових відділеннях та вимагали від них або їхніх родичів кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності.

До своєї «справи» правоохоронці залучили керівника одного з поштових відділень Одеси, який надавав необхідну інформацію про клієнтську базу.

У такий спосіб спільники одержали майже 140 тис грн неправомірних коштів від 4 громадян, яких незаконного затримали та тримали в автомобілі, вимагаючи гроші.

Також вони проникли до квартири ще одного потерпілого, де у ході несанкціонованого обшуку нібито знайшли наркотики та висунули чоловіку вимогу про надання їм 10 тис дол США, а у разі відмови погрожували застосувати фізичну силу та запроторити за ґрати.

Потерпілий був змушений віддати спільникам 400 тис грн та криптовалюту 1497 USDТ. Крім того, зловмисники викрали з будинку чоловіка 97 тис дол США.

Для конспірації та прикриття поліцейські пересувались автомобілями на підвісних номерних знаках, а злочинні кошти переказували на рахунок родички одного з фігурантів.

Слідство стосовно ще одного учасника організованої групи – колишнього правоохоронця триває, його оголошено в міжнародний розшук.

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