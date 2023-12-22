В Одессе будут судить правоохранителей, которые незаконно задерживали людей и выбивали деньги

Они незаконно задерживали граждан при получении посылок с якобы наркотиками в почтовых отделениях и требовали от них или их родственников средства за непривлечение к уголовной ответственности.

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении 3 оперуполномоченных одного из райуправлений полиции и руководителя почтового отделения, организовавших схему заработка на взятках. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что без оформления процессуальных документов, они задерживали граждан при получении посылок с якобы наркотиками в почтовых отделениях и требовали от них или их родственников средства за непривлечение к уголовной ответственности.

К своему «делу» стражи порядка привлекли руководителя одного из почтовых отделений Одессы, который предоставлял необходимую информацию о клиентской базе.

Таким образом, сообщники получили почти 140 тыс грн неправомерных средств от 4 граждан, которых незаконно задержали и держали в автомобиле, требуя деньги.

Также они проникли в квартиру еще одного потерпевшего, где в ходе несанкционированного обыска якобы нашли наркотики и выдвинули мужчине требование о предоставлении им 10 тысяч долларов, а в случае отказа угрожали применить физическую силу и упрятать за решетку.

Потерпевший был вынужден отдать сообщникам 400 тыс. грн и криптовалюту 1497 USDТ. Кроме того, злоумышленники похитили из дома мужчину 97 тыс долл. США.

Для конспирации и прикрытия полицейские передвигались по автомобилям на подвесных номерных знаках, а преступные средства переводили на счет родственницы одного из фигурантов.

Следствие в отношении еще одного участника организованной группы – бывшего правоохранителя продолжается, он объявлен в международный розыск.

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