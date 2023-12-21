В Минздраве озвучили цифру сомнительных решений МСЭК в отношении мужчин, непригодных к военной службе

В дальнейшем этими решениями МСЭК по поводу «непригодных» к военной службе будут заниматься правоохранители.

Решения МСЭК в отношении мужчин, которым установили инвалидность с начала войны впервые, проверили.

Как сообщили в Минздраве, во исполнение решений СНБО для проверки работы МСЭК в сентябре был утвержден состав региональных рабочих групп, проводивших перекрестную проверку работы комиссий в регионах.

По результатам проделанной работы был выявлен ряд проблемных вопросов. В общей сложности, сообщают в Минздраве, из проработанных рабочими группами 53,7 тыс. медико-экспертных дел мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которым установлена инвалидность впервые за период действия военного положения, отобрано для повторного осмотра 781 дело.

Кроме того, продолжается взаимодействие с правоохранительными органами в рамках расследований по уголовным производствам.

«Сейчас обработано более 5,5 тыс. медико-экспертных дел. В 40 делах решение МСЭК было признано сомнительным и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 21 делу были пересмотрены и упразднены. В 16 случаях II группа инвалидности отменена и установлена ІІІ группа инвалидности; в 5 случаях группу инвалидности было снято», - отмечают в Минздраве.

Также в Министерстве здравоохранения отметили, что в ходе проверок было обнаружено и случаи фальсификации документов, информация о чем передана в правоохранительные органы. По результатам этого в отдельных регионах произошла замена состава комиссии, вынесение выговоров и даже увольнение главы МСЭК.

К примеру, в работе межрайонной Винницкой МСЭК были обнаружены сфальсифицированные выписки стационарного лечения. Диагнозы были сформированы врачом учреждения здравоохранения без соответствующей квалификационной специальности, что привело к необоснованному вынесению решения МСЭК. В связи с этим были применены жесткие административные заключения, в частности, состав комиссии сменили и уволили ее главу. Также подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.

А в ходе проверки решений специализированной МСЭК в Ивано-Франковской области обнаружены поддельные выписки о стационарном лечении. В больнице возбуждено уголовное дело в отношении медицинской сестры ВКК и подделки определенной документации. О данных фактах сообщены правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело в отношении врача-психиатра Областной психиатрической больницы №1.

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