Командир замість нотаріуса: які документи військові можуть оформити без держмита

Документи, оформлені командиром військової частини, мають повну юридичну силу та не потребують держмита.

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Військовослужбовці мають можливість оформити низку юридично значущих документів без звернення до нотаріуса або сплати державного мита — через посвідчення документів командиром військової частини. У Рівненському обласному ТЦК та СП наголошують, що документи, посвідчені командиром, мають повну юридичну силу. Їх можна у будь-який момент скасувати або оновити шляхом подання нового документа тому самому командиру або нотаріусу.

У ТЦК пояснюють, що в умовах бойових дій військовослужбовці часто не мають можливості відвідати нотаріуса. Повноваження командира дозволяють усунути цей бар’єр і оформити документи без поїздок, черг і сплати держмита безпосередньо у місці служби.

Зазначається, що довіреність дає можливість рідним діяти від імені військовослужбовця в установах і банках. Заповіт і розпорядження на випадок загибелі забезпечують передачу майна та виплат визначеним особам. Розпорядження на випадок полону дозволяє визначити спрямування грошового забезпечення, зокрема повністю на користь обраної особи.

Які документи може посвідчити командир

Довіреність.

Документ надає право іншій особі представляти інтереси військовослужбовця, зокрема отримувати виплати, звертатися до державних органів, розпоряджатися банківськими рахунками. Водночас довіреність, посвідчена командиром, не може стосуватися розпорядження нерухомим майном, цінними паперами або корпоративними правами — для цього необхідне нотаріальне оформлення.

Заповіт.

Документ, що визначає розпорядження майном на випадок смерті. Заповіт, посвідчений командиром, має таку ж юридичну силу, як і нотаріально посвідчений, і може бути скасований або змінений у будь-який час.

Особисте розпорядження на випадок загибелі.

Документ визначає осіб, які отримають одноразову грошову допомогу, та розмір часток. За відсутності такого документа розподіл здійснюється відповідно до норм спадкового законодавства.

Розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти.

Інструмент, запроваджений у 2025 році. Без нього грошове забезпечення виплачується родичам першої черги (дружина/чоловік, діти, батьки) у межах 50% нарахованої суми, тоді як решта зберігається за військовослужбовцем і виплачується після його повернення. Розпорядження дозволяє визначити отримувача коштів і частку виплат, аж до 100% на користь однієї особи.

Порядок посвідчення документів

Процедура починається зі звернення військовослужбовця до безпосереднього командира або уповноваженої ним особи. Перед посвідченням командир роз’яснює права та правові наслідки, перевіряє відповідність документа законодавству та, за потреби, допомагає у його складанні. Підпис оформлюється у присутності командира, а у випадку заповіту — також свідків, після чого документ реєструється у відповідному журналі.

Законодавством передбачено, що довіреності та заповіти передаються до Міністерства юстиції та реєструються у Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі. Оригінал особистого розпорядження долучається до особової справи та зберігається у ТЦК та СП, а військовослужбовець отримує копію з відміткою.

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