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Командир вместо нотариуса: какие документы военнослужащие могут оформить без уплаты государственной пошлины

13:17, 25 июня 2026
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Документы, оформленные командиром воинской части, обладают полной юридической силой и не требуют уплаты государственной пошлины.
Командир вместо нотариуса: какие документы военнослужащие могут оформить без уплаты государственной пошлины
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Военнослужащие имеют возможность оформить ряд юридически значимых документов без обращения к нотариусу или уплаты государственной пошлины — путем заверения документов командиром воинской части. В Ровенском областном ТЦК и СП подчеркивают, что документы, заверенные командиром, имеют полную юридическую силу. Их можно в любой момент аннулировать или обновить путем подачи нового документа тому же командиру или нотариусу.

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В ТЦК объясняют, что в условиях боевых действий военнослужащие часто не имеют возможности посетить нотариуса. Полномочия командира позволяют устранить этот барьер и оформить документы без поездок, очередей и уплаты госпошлины непосредственно по месту службы.

Отмечается, что доверенность дает возможность родственникам действовать от имени военнослужащего в учреждениях и банках. Завещание и распоряжение на случай гибели обеспечивают передачу имущества и выплат определенным лицам. Распоряжение на случай плена позволяет определить направление денежного обеспечения, в частности полностью в пользу выбранного лица.

Какие документы может заверить командир

Доверенность.

Документ предоставляет другому лицу право представлять интересы военнослужащего, в частности получать выплаты, обращаться в государственные органы, распоряжаться банковскими счетами. При этом доверенность, заверенная командиром, не может касаться распоряжения недвижимым имуществом, ценными бумагами или корпоративными правами — для этого требуется нотариальное оформление.

Завещание.

Документ, определяющий распоряжение имуществом на случай смерти. Завещание, заверенное командиром, имеет такую же юридическую силу, как и нотариально заверенное, и может быть отменено или изменено в любое время.

Личное распоряжение на случай гибели.

Документ определяет лиц, которые получат единовременную денежную помощь, и размер долей. При отсутствии такого документа распределение осуществляется в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Распоряжение на случай плена или пропажи без вести.

Инструмент, введенный в 2025 году. Без него денежное обеспечение выплачивается родственникам первой очереди (супруга/супруг, дети, родители) в пределах 50 % начисленной суммы, тогда как остальная часть сохраняется за военнослужащим и выплачивается после его возвращения. Распоряжение позволяет определить получателя средств и долю выплат, вплоть до 100 % в пользу одного лица.

Порядок заверения документов

Процедура начинается с обращения военнослужащего к непосредственному командиру или уполномоченному им лицу. Перед заверением командир разъясняет права и правовые последствия, проверяет соответствие документа законодательству и, при необходимости, помогает в его составлении. Подпись ставится в присутствии командира, а в случае завещания — также свидетелей, после чего документ регистрируется в соответствующем журнале.

Законодательством предусмотрено, что доверенности и завещания передаются в Министерство юстиции и регистрируются в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре. Оригинал личного распоряжения прилагается к личному делу и хранится в ТЦК и СП, а военнослужащий получает копию с отметкой.

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