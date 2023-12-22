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ВСП согласовал перераспределение бюджетных расходов с учетом повышения зарплат для работников аппаратов

14:01, 22 декабря 2023
ВСП предусмотрел перераспределение расходов для повышения уровня заработной платы и обеспечения стимулирующих выплат для работников аппаратов местных и апелляционных судов.
ВСП согласовал перераспределение бюджетных расходов с учетом повышения зарплат для работников аппаратов
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Высший совет правосудия согласовал перераспределение бюджетных расходов между судами, Государственной судебной администрацией Украины, территориальными управлениями ГСА Украины и другими распорядителями бюджетных средств низшего уровня.

Как сообщили в пресс-службе ВСП, такое решение принято по результатам рассмотрения предложений Государственной судебной администрации Украины.

В целях сохранения квалифицированных кадров аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия предусмотрено перераспределение расходов для повышения уровня заработной платы и обеспечения стимулирующих выплат для работников аппаратов местных и апелляционных судов расчетно в размере 70%, для органов и учреждений системы правосудия – 40% должностного оклада за январь – декабрь 2023 года.

Как пояснили в ВСП, эти выплаты будут осуществлены за счет сверхплановых поступлений по уплате судебного сбора, а также путем перераспределения расходов государственного бюджета из расходов «Судейское вознаграждение» на «Заработную плату».

Для определения уровня стимулирующих выплат ГСА Украины предложила критерии, разработанные с учетом нагрузки, учитывая среднее количество дел на одного работника аппарата суда. В этом рейтинге 207 судов из 595, осуществляющих правосудие.

Кроме этого, перераспределение расходов позволит приобрести компьютерное оборудование. Количество персональных компьютеров/ноутбуков определено по результатам исследования технического состояния этой техники в судах.

Путем перераспределения расходов будет обеспечена выплата судейского вознаграждения и начисление на оплату труда с целью обеспечения выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска и выходной помощи при увольнении судей.

Перераспределение расходов также позволит приобрести канцелярские и хозяйственные товары, осуществить оплату суточных и проживания командированных судей, компенсировать расходы на погребение и увековечение памяти судей и выплатить единовременную денежную помощь в случае гибели (смерти) или потери трудоспособности сотрудников Службы судебной охраны, а также выплатить вознаграждение присяжным.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что в ГСА рассказали, какую заработную плату получат работники аппаратов местных и апелляционных судов в канун новогодних праздников.

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