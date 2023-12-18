В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

В Государственной судебной администрации анонсировали увеличение размера заработной платы работникам аппаратов судов в конце 2023 года.

Так, размер стимулирующих выплат предлагается увеличить на 70%.

Как рассказал 12 декабря членам Высшего совета правосудия и. о. главы ГСА Максим Пампура, предполагается, что по сравнению с началом 2023 года размер заработной платы изменится следующим образом.

Если в начале 2023 года средняя заработная плата в местных общих судах составляла 13 600 гривен в месяц, то в конце года она будет составлять 16 900 гривен.

Заработная плата у секретарей судебного заседания вырастет с 8400 гривен до 12 000 гривен.

У главных специалистов, работающих в местных общих судах, заработную плату планируется повысить с 11 200 гривен до 15 400 гривен.

Что касается местных специализированных судов, то есть административных и хозяйственных судов, то повышение заработной платы там запланировано следующее.

Если в начале года средняя заработная плата в местных специализированных судах составляла 15 800 гривен, то в конце года она будет составлять 20 300 гривен.

При этом если в начале года секретари судебного заседания местных специализированных судов получали 10 000 гривен, то в конце года они будут получать 13 600 гривен.

Также будет повышена заработная плата главных специалистов, работающих в местных специализированных судах. По расчетам ГСА, их заработная плата вырастет с 11 600 гривен в начале года до 15 900 гривен в конце 2023 года.

Соответственно повышение заработной платы запланировано и для работников аппаратов апелляционных судов.

Так, если в начале года средняя заработная плата в аппарате апелляционных судов составляла 17 000 гривен, то в конце года она может достичь 20 600 гривен.

Заработная плата секретарей судебного заседания при средней зарплате в 10 400 гривен в начале года может достигнуть 14 200 гривен в конце 2023 года.

Соответственно, заработная плата главных специалистов апелляционных судов с 11 800 гривен достигнет 16 000 гривен.

Впрочем, указанные расходы по повышению заработной платы еще должны согласовать Министерство финансов и Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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