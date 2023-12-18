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У ДСА розповіли, яку зарплату працівники апаратів судів отримають під Новий Рік: названо розмір

13:52, 18 грудня 2023
Державна судова адміністрація анонсувала збільшення стимулюючих виплат в місцевих та апеляційних судах на 70%.
У ДСА розповіли, яку зарплату працівники апаратів судів отримають під Новий Рік: названо розмір
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У Державній судовій адміністрації анонсували збільшення розміру заробітної плати для працівників апаратів судів наприкінці 2023 року.

Так, розмір стимулюючих виплат пропонується збільшити на 70%.

Як розповів 12 грудня членам Вищої ради правосуддя в. о. голови ДСА Максим Пампура, планується, що у порівнянні з початком 2023 року, розмір заробітної плати зміниться наступним чином.

Якщо на початку 2023 року середня заробітна плата в місцевих загальних судах складала 13 600 гривень на місяць, то наприкінці року вона буде складати 16 900 гривень.

Заробітна плата у секретарів судового засідання виросте з 8 400 гривень до 12 000 гривень.

У головних спеціалістів, які працюють в місцевих загальних судах, заробітну плату планується підвищити з 11 200 гривень, до 15 400 гривень. 

Щодо місцевих спеціалізованих судів, тобто адміністративних та господарських судів, підвищення заробітної плати заплановане наступне.

Якщо на початку року середня заробітна плата в місцевих спеціалізованих судах складала 15 800 гривень, то наприкінці року вона буде складати 20 300 гривень.

При цьому, якщо на початку року секретарі судового засідання місцевих спеціалізованих судів отримували 10 000 гривень, то наприкінці року вони будуть отримувати 13 600 гривень.

Також буде підвищена заробітна плата головних спеціалістів, які працюють у місцевих спеціалізованих судах. За розрахунками ДСА, їх заробітна плата зросте з 11 600 гривень на початку року, до 15 900 гривень наприкінці 2023 року.

Відповідно, підвищення заробітної плати заплановане і для працівників апаратів апеляційних судів

Так, якщо на початку року середня заробітна плата в апаратах апеляційних судів складала 17 000 гривень, то наприкінці року вона може сягнути 20 600 гривень.

Заробітна плата секретарів судового засідання з середньої зарплати у 10 400 гривень на початку року, може сягнути 14 200 гривень наприкінці 2023 року.

Відповідно, заробітна плата головних спеціалістів апеляційних судів з 11 800 гривень, досягне 16 000 гривень.

Втім, зазначені витрати на підвищення заробітної плати ще мають погодити Міністерство фінансів та Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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