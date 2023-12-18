У Києві чоловік стріляв із пістолета у вікно – поліція

На спецлінію у Дарницькому районі зателефонувала схвильована киянка, яка повідомила, що її чоловік стріляв із пістолета у вікно.

У Києві у неділю, 17 грудня, на спецлінію у Дарницькому районі зателефонувала схвильована киянка, яка повідомила, що її чоловік стріляв із пістолета у вікно, після чого пішов з квартири.

Як повідомили у Патрульній поліції, правоохоронці дізналися у заявниці опис чоловіка та оперативно розшукали його, а згодом виявили й предмет, схожий на пістолет.

Громадянина поліцейські затримали та викликали на місце події працівника дозвільної служби, який склав на чоловіка протокол за ст. 174 КУпАП.

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