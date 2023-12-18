В Киеве мужчина стрелял из пистолета в окно – полиция

На спецлинию в Дарницком районе позвонила по телефону взволнованная киевлянка, которая сообщила, что ее муж стрелял из пистолета в окно.

В Киеве в воскресенье, 17 декабря, на спецлинию в Дарницком районе позвонила по телефону взволнованная киевлянка, которая сообщила, что ее муж стрелял из пистолета в окно, после чего ушел из квартиры.

Как сообщили в Патрульной полиции, правоохранители узнали у заявительницы описание мужчины и оперативно разыскали его, а вскоре обнаружили и предмет, похожий на пистолет.

Гражданина полицейские задержали и вызвали на место происшествия работника разрешительной службы, который составил на мужчину протокол по ст. 174 КУоАП.

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