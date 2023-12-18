Германия вводит изменения для трудоустройства украинцев

Германия решила ускорить процесс интеграции украинцев на немецкий рынок труда.

Источник фото: Visit Ukraine

К концу 2023 года немецкие центры занятости, в сотрудничестве с Федеральным министерством труда и социальных вопросов Германии планируют ускорить процесс интеграции украинцев на немецкий рынок труда. Об этом сообщает немецко-украинская ассоциация Ukrainian Future.

Несмотря на то, что в Германии больше всего нуждаются в квалифицированных рабочих со знанием немецкого языка, вопрос интеграции переселенцев ищет новые решения. Для этого запускается инициатива под названием JobTurbo, главными принципами которой являются:

- Язык изучается в рабочей среде: Ранее центры занятости направляли на языковые курсы и финансировали обучение на уровне B2 и выше. Сейчас приоритет в обучении языку снижен, а эта задача переложена на работодателей.

- Работа приоритетнее курсов: Если раньше центры занятости акцентировали внимание на квалификации своих клиентов для улучшения их возможностей на рынке труда, сейчас основное внимание уделяется как можно более быстрому трудоустройству. Поиск работы будет продолжаться даже во время обучения. Если появится предложение работы - обучение отступает на второй план, переносится на свободное время или прекращается.

- Приемлемая работа - единственное требование: Работа должна быть Zumutbar (приемлемой). Отказ от рабочего места может касаться только с точки зрения здоровья. Квалификация и пожелания относительно работы становятся второстепенными.

- Более частые встречи с центром занятости: Ранее встречи с центром происходили реже, теперь новая программа предусматривает встречи каждые 6 недель.

- Новые планы сотрудничества: Для тех, кто успешно прошел "первичную интеграцию", центры занятости разработают новые планы сотрудничества. Учитываются профессионализм и потенциал работника, возможны изменения в плане сотрудничества.

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