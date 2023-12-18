Конгресс США обязал правительство обнародовать некоторые данные об НЛО

Записи должны быть обнародованы через 25 лет с момента создания, если президент не укажет, чтобы они должны оставаться засекреченными.

Конгресс Соединенных Штатов Америки принял закон, обязывающий американское правительство обнародовать некоторые записи, связанные с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает издание Space.

Согласно новым положениям в Законе о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год, Национальный архив США должен собирать все документы, «касающиеся неопознанных аномальных явлений, технологий неизвестного происхождения и бесчеловечного интеллекта».

Формулировка «неопознанные аномальные явления» или UAP охватывает неизвестные объекты в небе, под водой и в космосе.

Записи должны быть обнародованы через 25 лет с момента создания, если президент не укажет, чтобы они должны оставаться засекреченными. Новые записи могут стать публичными раньше, если это позволит создавшее их агентство.

Предыдущая версия поправки содержала гораздо более жесткие формулировки, требовавшие от Пентагона рассекретить записи, «относящиеся к публично известным наблюдениям» НЛО без проверки, но эти нормы впоследствии изъяли из законопроекта.

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