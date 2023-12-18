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  1. У світі

Конгрес США зобовʼязав уряд оприлюднити деякі дані про НЛО

16:30, 18 грудня 2023
Записи мають оприлюднити через 25 років з моменту створення, якщо президент не вкаже, щоб вони мають залишатися засекреченими.
Конгрес США зобовʼязав уряд оприлюднити деякі дані про НЛО
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Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв закон, який зобовʼязує американський уряд оприлюднити деякі записи, пов’язані з непізнаними літаючими об'єктами. Про це повідомляє видання Space.

Відповідно до нових положень у Законі про дозвіл на національну оборону на 2024 фінансовий рік, Національний архів США повинен збирати усі документи, які «стосуються невпізнаних аномальних явищ, технологій невідомого походження та нелюдського інтелекту».

Формулювання «непізнані аномальні явища», або UAP охоплює невідомі об’єкти в небі, під водою та в космосі.

Записи мають оприлюднити через 25 років з моменту створення, якщо президент не вкаже, щоб вони мають залишатися засекреченими. Нові записи можуть стати публічними раніше, якщо це дозволить агентство, що їх створило.

Попередня версія поправки містила набагато жорсткіші формулювання, які вимагали від Пентагону розсекретити записи, «що стосуються публічно відомих спостережень» НЛО без перевірки, але ці норми згодом вилучили із законопроєкту.

Раніше ми писали, що у Конгресі Мексики жорстко розкритикували «нелюдські трупи інопланетян».

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