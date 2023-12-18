На Закарпатті майстерня по виготовленню меблів виявилась центром незаконного виробництва цигарок, фото

Правоохоронці вилучили готову тютюнову продукцію та понад 3,5 тонни тютюну.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

У н.п. Виноградів Закарпатської області правоохоронці виявили цех з незаконного виробництва тютюнової продукції, який було замасковано під майстерню по виготовленню меблів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Правоохоронці виявили верстати для виготовлення й пакування цигарок, верстати для перероблення бракованих сигарет та повторного використання тютюну та інше допоміжне обладнання.

В ході обшуку вилучено готову тютюнову продукцію та понад 3,5 тонни тютюну який використовувався на вказаному виробництві.

Досудове розслідування триває.

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