На Закарпатье мастерская по изготовлению мебели оказалась центром незаконного производства сигарет, фото

Правоохранители изъяли готовую табачную продукцию и более 3,5 тонн табака.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

В н.п. Виноградов Закарпатской области правоохранители обнаружили цех по незаконному производству табачной продукции, который был замаскирован под мастерскую по изготовлению мебели. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Правоохранители обнаружили станки для изготовления и упаковки сигарет, станки для переработки бракованных сигарет и повторного использования табака и другое вспомогательное оборудование.

В ходе обыска изъята готовая табачная продукция и более 3,5 тонн табака, который использовался на указанном производстве.

Досудебное расследование продолжается.

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