За участие в массовой драке в Чехии судили двух ромов и украинца

Стычка между ромами и украинцами в Пардубице завершилась общественными работами и испытательным сроком.

Украинца и двух ромов, которые приняли участие в массовой драке в Чехии, приговорили к выполнению общественных работ на 150 и 200 часов соответственно. Украинский суд установил для украинца условное наказание в виде семи месяцев с испытательным сроком в 1,5 года, - сообщает CTK.

"Решение еще не окончательное, однако двум обвиняемым уже удалось вручить уголовное наказание, осталось вручить последнему обвиняемому, который является украинцем", - сказал Гобернак. По выводам обвинительного акта преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

1 июля на перекрестке улиц Аненской и Карла IV произошла массовая драка, в которой участвовали около двух десятков человек. Один из ромов получил незначительные ранения, сообщает server Romea.cz. На следующий день сотни ромов вышли на улицы города, чтобы протестовать за свою безопасность.

В очередной день в Пардубице состоялась встреча представителей полиции, городских властей, украинской и ромской общин. По словам пресс-секретаря полиции Маркеты Яновской, все заинтересованные стороны согласились, что конфликт на улице Аненской был отдельным инцидентом и не возник из-за длительных споров между общинами.

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