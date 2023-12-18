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За участь в масовій бійці в Чехії судили двох ромів та українця

15:56, 18 грудня 2023
Сутичка між ромами та українцями в Пардубіце завершилася громадськими роботами та випробувальним терміном.
За участь в масовій бійці в Чехії судили двох ромів та українця
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Українця та двох ромів, які взяли участь у масовій сутичці в Чехії, було засуджено до виконання громадських робіт на 150 та 200 годин відповідно. Український суд встановив для українця умовне покарання у вигляді семи місяців з випробувальним терміном у 1,5 роки, – повідомляє CTK.

«Рішення ще не остаточне, проте двом обвинуваченим уже вдалося вручити кримінальне покарання, залишилося вручити останньому обвинуваченому, який є українцем», - сказав Гобернак. За висновками обвинувального акту злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

1 липня на перехресті вулиць Аненської та Карла IV відбулася масова бійка, в якій брали участь приблизно два десятки осіб. Один з ромів отримав незначні поранення, повідомляє server Romea.cz. Наступного дня сотні ромів вийшли на вулиці міста, щоб протестувати за свою безпеку.

У черговий день у Пардубіце відбулася зустріч представників поліції, міської влади, української та ромської громад. За словами речниці поліції Маркети Яновської, всі зацікавлені сторони погодилися, що конфлікт на вулиці Аненській був окремим інцидентом і не виник через тривалі суперечки між громадами.

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