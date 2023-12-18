Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

18 декабря Комиссия под председательством члена Высшего совета правосудия Романа Маселко с участием народных депутатов Дениса Маслова и Романа Бабия проводит собеседования с кандидатами на должность заместителя председателя Государственной судебной администрации по цифровизации.

Первым собеседование проходил директор департамента информационных технологий ГСА Алексей Билаш, работающий по этому направлению в ГСА, по его словам, больше полугода. Он рассказал, что с его приходом из ГСА ушли два ведущих специалиста, которые «тянули» проекты по цифровизации. «Они пошли в КГГА на большую зарплату. Сейчас зашли двое парней и они работают», отметил он.

Всего в департаменте работают 13 человек, есть 3 вакансии, но на такую маленькую зарплату и большой объем работы, по словам кандидата, тяжело найти сотрудников. «Не выполняем планы, потому что не успеваем, нехватка и текучесть кадров, маленькие зарплаты, нехватка средств», - перечислил он существующие проблемы.

«Иногда не работает Электронный суд. Не работает почему? Потому что администраторы что-то там делают. Поэтому нужно предложить алгоритмы, запрещающие сотрудникам что-либо делать в рабочее время. Они должны это делать во внерабочее время или в выходные», - отметил Билаш.

По его словам, все оборудование устаревшее, и нужно выделять средства в поддержку старого оборудования или покупать новое.

В качестве своих достижений в должности Алексей Билаш назвал «подключение Киевского апелляционного суда к Электронному кабинету». «25 декабря он заработает полностью. Вернее, он работает и сейчас, но подсоединится Д-3. Начинал эту работу я», – отметил он. Также за это он поблагодарил ВСП и Комитет по вопросам правовой политики.

Кроме того, в качестве побед он назвал то, что удалось найти документы модуля информационного взаимодействия. «Эти документы не были в нормальном состоянии», отметил он.

В качестве проблем он назвал отсутствие проектного менеджмента вроде такого, как в Минцифре. «Три человека фактически работают на все. Возможно, стоит профинансировать построение Офиса реформ», – отметил Билаш.

Этот офис, по его словам, должен выработать стратегическое видение. А департамент будет заниматься текущими вопросами.

В своей презентации о цифровом видении на 2025 год он отметил, что когда-то должны были заработать 17 модулей ЕСИТС, но сейчас работают модули Электронный суд, Электронный кабинет, видеоконференция, а также Контакт-центр, веб-портал Судебной власти и неделю назад запустили модуль автоматической информационного взаимодействия

Суды не сканируют документы и требуется аудит системы

По словам Алексея Билаша, сейчас много жалоб от пользователей на то, что суды не сканируют документы.

«Очень много жалоб на электронный суд, электронный кабинет. На то, что суды не подкрепляют жалобы, не оцифровывают, не подгружают. Половине судов не хватает техники. Другие же либо не успевают, либо не хотят сканировать документы.

Есть немало жалоб и просьб о проверках. Ранее у департамента ГСА была функция этих проверок (сейчас эта функция в ТУ ГСА). По моему мнению, нужно возобновить проверки департаментом», отметил он.

На вопрос члена Комиссии Александра Сасевича, с какой целью кандидат планирует организовать эти проверки судов, Алексей Билаш отметил, что многие жалобщики просят, чтобы «по какому-то делу привели данные». «Мы передаем этот вопрос в ТУ ГСА или руководителю аппарата суда. Проверка нужна на предмет соблюдения руководителя аппарата или судьи норм закона. Когда-то эти проверки были в моем департаменте. А теперь мне предлагают восстановить их. Для того чтобы мы объясняли всем, как это должно быть», - подчеркнул он.

Также есть определенная проблема и в том, что сами пользователи часто не изучают инструкции, хотя «хелп-деск» нормальный».

Кроме того, по словам директора департамента, требуется аудит того, что нужно сделать для внедрения ЕСИТС (напомним, ранее говорилось о том, что такой аудит состоится до августа 2023 года).

«Ущербный функционал подсистем и сервисов, поэтому у нас будет начат функциональный аудит, который нам объяснит, сколько подсистем должно быть. Может, нужно 7, а может, 27 модулей. Поэтому будем решать это вместе с вами, но в следующем году», – отметил Билаш.

Основные шаги по ЕСИТС реально сделать, по его словам, только в 2025 году, потому что в 2024 году запланирован это аудит.

«Нужно сделать road map», добавил он.

Также, по его словам, необходим доступ ВККС и ВСП к информационным системам.

єСуд-2

Кроме того, нужно новое мобильное приложение для Электронного суда.

«Есть два проекта, которые финансируют доноры, ПРООН. Первый это «єЗбитки» и вторая система – это мы будем менять приложение єСуд.

Почему будем менять? Поддерживавшая его компания сделала его на устаревшей технологии и сейчас отказалась поддерживать. Поэтому принято решение вместе с донорами сделать новую систему.

Она не будет совсем новой. Она будет релиз-2. Сейчас запущен тендер, компании подались. Результатов еще нет», – пояснил Алексей Билаш.

Что касается «єЗбитків», то этот проект, по его словам, предоставляет судам информацию об оценке ущерба, «когда люди будут подавать в суд и им должны возместить – эта система автоматически покажет судье все эти документы».

Новая АСДС, использование ИИ

Что касается системы документооборота суда, то, как отметил кандидат, вскоре состоится тендер на построение новой автоматизированной системы документооборота суда (АСДС). В целом систему АСДС, указал он, нужно «перестроить».

Напомним, что обновление АСДС обсуждается уже более 5 лет.

Также он предложил использовать искусственный интеллект в судах, в частности для анализа практики и выявления аномалий.

«ИИ может оградить данные от искажения. Можно роботизировать некоторые функции, которые выполняет судья или его помощник. На ИИ можно отдать некоторые автоматические функции», – добавил он.

Информационное взаимодействие

У представителей ВСП возникли замечания по поводу того, когда сам Высший совет правосудия получит доступ к определенным информационным базам. На этот вопрос кандидат четкого ответа не предоставил.

Он отметил, что «в ГСА обращалась СБУ, чтобы предоставить информационное взаимодействие, но нет на это правовых оснований».

Пока же, отметил Алексей Билаш, не уточняя детали, «подключили Генпрокуратуру, подписали с Минобороны и обращается Нацполиция».

«Надеемся, что к лету подсоединим все органы к нашим системам», - подытожил он.

Автор: Наталья Мамченко

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