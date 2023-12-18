Шольц заболел COVID-19 и надеется на легкое течение болезни

Шольц надеется, что болезнь пройдет без осложнений, поскольку кроме подтвержденного теста, имеет мало симптомов.

Источник фото: picture-alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил в своем Twitter инфицирование коронавирусом.

"Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. Имея мало симптомов, я рассчитываю на легкое течение болезни и пока просто работаю только за своим столом", - написал немецкий канцлер.

Шольц также отметил, что это явно "не тот сюрприз", который можно было бы поздравить, добавив о своих надеждах на легкое течение заболевания.

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