Шольц заболел COVID-19 и надеется на легкое течение болезни

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил в своем Twitter инфицирование коронавирусом.
"Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. Имея мало симптомов, я рассчитываю на легкое течение болезни и пока просто работаю только за своим столом", - написал немецкий канцлер.
Шольц также отметил, что это явно "не тот сюрприз", который можно было бы поздравить, добавив о своих надеждах на легкое течение заболевания.
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