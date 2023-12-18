Валерий Залужный подтвердил, что в его кабинете нашли «прослушку» и рассказал детали, видео

Главнокомандующий отверг вариант, что подобное могли совершить в самом Генштабе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил информацию, что в его кабинете нашли средство для прослушивания. Он добавил, что «прослушка» была найдена не только у него.

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку – ред.)», - сказал Залужный в комментарии «РБК-Украина».

Он также подтвердил, что этот кабинет не являлся постоянным его местонахождением.

«У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там уже давно не был. Но мы проверили и нашли (прослушку - ред.)», - рассказал главком и добавил, что прослушка была найдена не только у него.

На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал: «Нет, с ушами уже давно не работаем».

Сам Залужный расценивает этот инцидент как войну.

Все может быть. Следствие докажет, что это было», – отметил главнокомандующий.

Он также рассказал, что в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошел туда уже после проверки.

На вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, он сказал следующее: «Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это уже под мою встречу, видимо, готовились».

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявил об обнаружении прослушивания в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и работников его аппарата.

Добавим, что СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в кабинете Залужного.

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