«Прослушки» знайшли в кількох кабінетах, де працює Валерій Залужний і співробітники апарату, — Генштаб

Пристрої знайшли під час планової перевірки приміщень.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та працівників його апарату.

У Генштабі вказують, що 17 грудня під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

Зазначається, що з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, було повідомлено Службу безпеки України.

Раніше ми писали, що СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення «прослушки» в кабінеті Валерія Залужного.

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