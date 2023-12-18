​ДБР розслідує обставини аварії на Львівщині, в якій загинули троє військових та цивільна

Всі загиблі знаходились у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин.

Фото: ДБР

Як ми писали, у Львівській області сталася ДТП з військовими. Внаслідок аварії четверо загиблих, зокрема, один з керівників Державної спеціальної служби транспорту. Обставини смертельної аварії розслідує ДБР.

У Бюро повідомили, що трагедія сталася 16 грудня близько 15:00 на автодорозі «Киів-Чоп» поблизу селища Сможе Стрийського району на Львівщині. Всі загиблі знаходились у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин.

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту.

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