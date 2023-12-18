​ДБР расследует обстоятельства аварии на Львовщине, в которой погибли трое военных и гражданская

Как мы писали, во Львовской области произошло ДТП с военными. В результате аварии четверо погибших, в частности, один из руководителей Государственной специальной службы транспорта. Обстоятельства смертельной аварии расследуют ГБР.
В Бюро сообщили, что трагедия произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.
По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.
Из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых военнослужащие.
Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.