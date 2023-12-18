​ДБР расследует обстоятельства аварии на Львовщине, в которой погибли трое военных и гражданская

Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.

Фото: ГБР

Как мы писали, во Львовской области произошло ДТП с военными. В результате аварии четверо погибших, в частности, один из руководителей Государственной специальной службы транспорта. Обстоятельства смертельной аварии расследуют ГБР.

В Бюро сообщили, что трагедия произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.

По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.

Из-за столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека, трое из которых военнослужащие.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта.

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