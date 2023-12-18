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«Киевстар» возобновил доступ к SMS: какие услуги уже доступны абонентам

12:15, 18 декабря 2023
Сервис сообщений работает в том числе и в международном роуминге.
«Киевстар» возобновил доступ к SMS: какие услуги уже доступны абонентам
Фото: vsn.ua
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На утро понедельника, 18 декабря, мобильный оператор «Киевстар» возобновил доступ к услугам SMS, в частности в международном роуминге. Об этом сообщили в компании, передает «Интерфакс-Украина».

Клиентам уже доступны услуги голосовой связи, мобильная передача данных, услуга «Домашнего интернета». Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные трудности с доступностью «Домашнего Интернета».

«Компания привлекла весь имеющийся персонал, в том числе из других регионов и областей, для скорейшего возобновления работы услуги», - уточнили в компании мобильного оператора.

Добавляется, что технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности.

В Киевстаре также напомнили, что, если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо перезагрузить телефон или включить и выключить «авиарежим». Кроме того, помогает выбор сети «Киевстар» в настройках телефона.

Начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет произведено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг. «Просим ожидать официальной информации от компании», - добавили в «Киевстаре».

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