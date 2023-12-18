«Київстар» відновив доступ до SMS: які послуги вже доступні для абонентів

Сервіс повідомлень працює зокрема й у міжнародному роумінгу.

Фото: vsn.ua

Станом на ранок понеділка, 18 грудня, мобільний оператор «Київстар» відновив доступ до послуг SMS, зокрема в міжнародному роумінгу. Про це повідомили в компанїі, передає «Інтерфакс-Україна».

Також клієнтам вже доступні послуги голосового зв'язку, мобільна передача даних, послуга «Домашнього інтернету». Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.

Зазначається, що в деяких населених пунктах, зокрема в Києві, все ще виникають локальні труднощі з доступністю «Домашнього інтернету».

«Компанія залучила весь наявний персонал, зокрема з інших регіонів і областей, для якнайшвидшого відновлення роботи послуги», - уточнили в компанії мобільного оператора.

Додається, що технічні роботи відбуваються поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки.

У «Київстарі» також нагадали, що якщо SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно перезавантажити телефон або ввімкнути і вимкнути «авіарежим». Крім того, допомагає вибір мережі «Київстар» у налаштуваннях телефону.

Нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. «Просимо очікувати офіційної інформації від компанії», — додали в «Київстарі».

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