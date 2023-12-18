ЄС знищує невикористані понад 200 млн доз вакцини проти COVID-19 на близько 4 млрд євро

Наприкінці 2020 року країни ЄС придбали 1,5 мільярда доз вакцини проти COVID-19.

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Країни Європейського Союзу знищили близько 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, що було закуплено в розпал пандемії. Орієнтовна вартість цього викиду для платників податків оцінюється у 4 мільярди євро, однак ця цифра, швидше за все, є недооцінкою, – повідомляє Politico.

Від моменту затвердження перших вакцин проти коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС загалом придбали 1,5 мільярда доз, що відповідає трьом дозам на кожну людину в Європі. Багато з цих доз зараз зберігаються на складах по всьому континенту.

Середні розрахунки на кожного жителя показують, що країни ЄС відкинули в середньому 0,7 дози вакцини. Лідером за цим показником є Естонія, де кількість викинутих доз на душу населення перевищує одну дозу. На другому місці за цим показником Німеччина, яка також викинула найбільшу кількість не використаних вакцин.

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