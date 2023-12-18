У Києві затримали росіянина, який незаконно перебував у країні та займався збутом канабісу

За даними слідства, громадянин рф незаконно перетнув український кордон та перебував на території країни без дозвільних документів.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали громадянина росії, уродженця Московської області, який перебував незаконно на території країни та займався збутом наркотиків у столиці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили пакет з наркотичним засобом. Також з’ясувалося, що він незаконно перетнув український кордон та перебував на території країни без відповідних документів.

Наразі 25-річному росіянину повідомлено про підозру у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу.

Крім цього, під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з відеозаписами та повідомленнями у месенджері, де він демонстрував своє захоплення незаконними діями рф в Україні та схвалював вчинені окупантами вбивств під час вторгнення в місто Ірпінь Київської області.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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